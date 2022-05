Morgan BROSSAUD

Domaine de compétences :

- Connaissance et caractérisation des risques chimiques, physiques et biologiques,

- Management santé/sécurité au travail (Document Unique, OHSAS 18001, MASE),

- Management et protection de l’environnement (ISO 14001, Bilan Carbone et Bilan COV),

- Sécurité des installations et risques majeurs, principes de lutte contre la malveillance,

- Gestion de la qualité (normes, traçabilité, sécurité alimentaire, HACCP),

- Techniques physico-chimiques d’analyse, chimie (inorganique, organique et du vivant), génie enzymatique et microbiologique, biochimie, biologie, biotechnologies.



Environnements techniques :

- Norme ISO 14001 - relative à la protection de l’environnement,

- Norme OSHAS 18001 – relative à la santé et sécurité au travail,

- Bilan Carbone et Bilan COV (composés organiques volatiles),

- Référentiel IFS (International Food Standard) – Référentiel d’audit des fournisseurs de produits à marques de distributeurs,

- Règle APSAD R4 - Exigences de conception, d’installation et de maintenance qui permettent de s'assurer de la qualité des installations d’extincteurs portatifs et mobiles,

- Code du travail,

- Méthode HACCP - Système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments,

- Obtention du CFPA Europe (Cycle technique incendie) avec le CNPP,



- Bureautique : Microsoft Office (EXCEL, WORD, POWER POINT), Open Office



Mes compétences :

Environnement

Hygiène

Management

Prévention

Santé

Santé sécurité

Sécurité