Morgan CANTÉ

Doté d'un parcours probant en Développement, Méthodes et Industrialisation de Produits Composites, j'envisage une évolution professionnelle vers le Management de la Qualité.

Je m'appuie pour cela sur ma récente expérience Qualité M&P dans le Spatial.



En huit années d'activité, principalement dans l'AÉRONAUTIQUE ET le SPATIAL, j'ai développé les trois domaines de compétence suivant :



• INDUSTRIALISATION DE PRODUITS COMPOSITES :

- Prototypage, Essais de fabrication

- Mise en fabrication et Suivi série

- Responsable Produit (Dossier Industriel)



• QUALITÉ MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS:

- Rédaction de Spécifications de Sous-Traitance, de Plans de Qualification Procédé

- Rédaction de DML, DPL & DMPL selon l'ECSS-Q-ST-70C

- Mise en œuvre d'exigences REACh, ISO 9100 et ECSS



• CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE / ESSAIS MÉCANIQUES :

- Responsable Laboratoire au sein d'une PME

- Essais sur éprouvettes technologiques - Essais normalisés



Mes compétences :

Caractérisation des matériaux

Matériaux Composites

Industrialisation

Procédés Spéciaux

Qualité