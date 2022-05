Morgan CHEUCLE

Diplômé de la faculté de biologie de Lyon puis de l'Ecole Supérieure de Commerce de Chambéry, je travaille au sein de CGI (anciennement Logica Business Consulting, et Unilog Management) principalement dans le secteur de l'industrie pharmaceutique.

Consultant fonctionnel plus spécialisé sur la mise en oeuvre de projets SAP autour du module PP, je me forge une expérience solide auprès des clients pour lesquels j'interviens depuis plus de 8 ans : Sanofi Aventis, Chanel Cosmétique, et Sanofi Pasteur (depuis 7 ans).

Certifié BASICS et finaliste de l'exercice référence de la Supply Chain (The Fresh Connection), je met ces compétences au service de mes clients afin de les aider à analyser et résoudre leurs problématiques autour de ce domaine.



Mes compétences :

Conseil

Consultant SAP

ERP

Industrie pharmaceutique

Logistique

Management

Production

SAP

SAP Logistique

Systèmes d'Information

Lean supply chain

Système d'information

Formation