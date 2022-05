Morgan COHEN

D'une formation initiale axée sur les Métiers de la Distribution, mon parcours professionnel s'oriente autour d'une dominante commerciale riche de 13 années dans différents secteurs d'activité, principalement la direction d'établissements à rayons multiples, plus communément appelés "magasins populaires".

En 2009, je fais la rencontre d'une personne qui va chambouler mon parcours professionnel. Je décide alors de changer complètement d'orientation et de rejoindre un Artisan Carreleur lui même reconverti afin de développer ensemble son entreprise.

Durant six ans, je me forme à ses côtés, apprends le Métier de Carreleur et en 2016, je créé mon entreprise et me spécialise dans le secteur du "haut de gamme".

Un an plus tard, une opportunité se présente et l'occasion m'est donnée de concilier mes compétences commerciales et mon savoir faire en Carrelage.

Je rejoins donc en mars 2017 le groupe GEDIMAT en tant que Responsable d'Activité Carrelage Sanitaire avec pour objectif de développer l'activité sur les 28 agences que compte le groupe.