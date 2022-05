Morgan COMMEUREUC

ENTREPRISE MANUFACTURIERE DE SERVICES DE SOUS-TRAITANCE DANS LE DOMAINE DU MONTAGE AEROSTRUCTURE MÉTALLIQUE ET COMPOSITE :



Nous proposons à nos clients des solutions clef en main dans la réalisation des objectifs de livraisons, garantissant des prestations de haute qualité, celles ci sont adaptées aux besoins de nos clients.



Nous mettons à disposition des techniciens performants et expérimentés afin d’exécuter des missions d’assistance ponctuelles ou de longue durée en France, au Maroc et à l'étranger.



- Montage Mécanique Aéronautique.

- Ajusteur Monteur Cellule Métallique et Composite.

- Travaux de Chaudronnerie Aéronautique.

- Inspecteur Qualité + FAI ( First Article Inspection ).

- Contrôleur traitement de surface.

- Inspecteur Qualité structure Aéronefs.

- Technicien Préparateur Méthode.

- Soudeur aéronautique. NF ISO 24394.



Forts de leurs expériences sur des produits tels que

DASSAULT, AIRBUS, BOEING, EMBRAER, BOMBARDIER,

etc… , nos intervenants répondent avec flexibilité et professionnalisme.



AMG Aerostructure est en mesure de prendre en charge dans ses ateliers situé à Cambes (46) France et à Casablanca Maroc vos besoins en ajustage de Pièces primaires, Tribo finition, Montage de pièces élémentaires et de sous ensembles.



Nous sommes en cours de certification ISO 9001 / EN 9100 V2016.



