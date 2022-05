Morgan Deniel

Juriste bancaire

En recherche active de poste en droit des affaires, droit bancaire et financier



Titulaire d'un Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise

Diplôme de Juriste et Conseil d'Entreprise (D.J.C.E), '10.

Certification AMF, LAB-FT & Crédit Consommation (Barchen)



Je suis actuellement désireux de réintégrer un département juridique en région ile-de-France ou en Normandie.



Compétences:

*Épargne Salariale et épargne retraite

*Droit bancaire

*Droit financier (Marchés, Produits financiers, Régulation/Compliance)

*Droit des sociétés

*Droit fiscal

*Suretés et Procédures collectives



Juin 2014 à début 2017 - Opérations de bourse et Analyse Technique

Secteur Biotechnologie et medtech

Swing trading et day trading.



Octobre 2013 à mai 2014 - Groupe Caisse d’Épargne - Juriste Bancaire (14000 Caen):

- Consultations juridiques

- Traitement des contentieux / réclamations clients

- Validation de contrats et documentations commerciales

- Promotion immobilière (montage, financement, garanties)

- Incapacités





BNPP E & RE - Paris 75009 (Epargne salariale):

- Consultations juridiques

- Modification et mise à jour de la documentation financière (réglements, DICI - FCPE)

- Transferts collectifs

- Régimes matrimoniaux et successions.



Natixis Interépargne (14000 Caen)

-En charge du pôle Transferts collectifs des réseaux BP/Bred/CM et CE

-Validation conformité des conventions d'épargne salariale



STAGE - Direction de la Conformité - Natixis SA (75002 Paris) :

- Veille réglementaire (droit financier/boursier interne, communautaire et international)et jurisprudentielle

- Communication interne et externe (lettre de veille réglementaire/lettre de la vie de la filière ; rapports réglementaires)

- Participation à la rédaction et mise à jour des procédures internes (manuel de conformité, PCA)

- Consultations et notes juridiques

- Mise à jour de la cartographie des risques de non-conformité

- Synthèse des décisions AMF/ACP (CB)

- Suivi processus législatif communautaire OTC Derivative et Short Selling



Expériences dans divers métiers de l'épargne salariale:

> Services des études juridiques (avenants aux accords CET, RSP et intéressement, PEE, PERCO, PEG, PEI et PERCOI) - 94200 Charenton-le-pont

> Service des opérations juridiques (successions, nantissements de comptes d'instruments financiers, procédures collectives)

> Conseil aux porteurs de parts d'OPCVM dans le cadre de PEE/PERCO (fiscalité, abondements/versements volontaires, RSP/Intéressement, disponibilités, déblocages anticipés)

> Instruction des dossiers de pertes et de reprises d'entreprises (équivalence des OPCVM en terme de composition et d'orientation de gestion, appui des commerciaux, relations avec la concurrence).



Les marchés financiers et ses produits complexes (en particulier les CDS et la titrisation), leur régulation, constituent par ailleurs de sérieux centres d'intérêt.



