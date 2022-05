Morgan DIASCORN

Passionné par les nouvelles technologies, la photo (prise de vue et montage photo), la vidéo.

J'aime beaucoup le cinéma et suis passionné par la musique.

Adepte du bricolage et du travail soigné.

Très ouvert d'esprit je m'adapte à toutes les situations.

Jamais à court d'idées, je suis téméraire et j'aime comprendre ce qui m'entoure, j'ai une soif de connaissance infinie.



Mes compétences :

Montage photo

Hydraulicien

Electricien tertiaire

Montage vidéo

Administration serveur

Web analytics

Web design

Développement web

SMO

Rédaction web

SEA

Wordpress

Prestashop

SEO

Joomla