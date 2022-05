Morgan DONNARD

Docteur en chimie organique, je me suis spécialisé en synthèse asymétrique, chimie organometallique et en synthèse de molécules à activité biologique. J'ai, de plus, un intérêt particulier pour l’interface chimie-biologie.



Compétences :



Synthèse de molécules complexes par les méthodes classiques de chimie organique et organométallique (incluant la synthèse en réacteur micro-ondes, réacteur haute pression et en boîte à gants)

Analyse et caractérisation de composés organiques complexes par RMN (1D, 2D et température variable), IR et LC/MS (phase inverse et chirale).

Modélisation moléculaire (MM2, MM3 et notions de DFT) avec Spartan® et Hyperchem®.



Mes compétences :

Chimie

Chimie organique

Chimie Organométallique

Synthèse

Synthèse asymétrique

Recherche

Gestion de projet