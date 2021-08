Morgan VIGANNE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis Janvier 2012:



Responsable clientèle particuliers [Banque Populaire Loire & Lyonnais, agence de Lyon Bachut]





Mars 2010-janvier 2012 :



Attaché Commercial [Crédit Agricole Centre-Est, St Symphorien Sur Coise & Thizy]

- Accueil et opération de caisse 3O% de l’activité

- Entretien commercial 70% de l’activité (crédits à la consommation ; épargne : bancaire, assurance & financière ; assurances ; services divers)

- Obtention de la carte assurance & assurance-vie

- Première année du Bachelor Banque validée



Avril-Juin 2008 :



Stagiaire en communication et marketing [AMS Musimix, Roanne]

- Réalisation artistique et entière rédaction des articles du site web de l'entreprise

- Communication autour du site web (via internet et par mailing)

- Création d'un argumentaire téléphonique, suivi de phoning & négociation commerciale



Déc 2006-Juin 2008 :



Conseiller vendeur [MBM Calipage, Riorges : week-end & vacances scolaires : travail étudiant en parallèle à mon DUT]

- Négociation commerciale clients

- Gestion informatisée des stocks en interne & Gestion commandes clients

- Assistanat de communication [presse et réalisation de flyers], de marketing du point de vente



Décembre 2006 :

Stagiaire en vente [Ducs de Gascogne, Roanne]

- Conseil clients & gestion commandes clients



Manutentionnaire [E. Leclerc & Carrefour Market, Roanne, Juin-Sept 2009 & Mai-Juin 2006] & [Neija Parfumerie, Riorges, Juillet- Aout 2005, 2006, 2007, 2008]



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Banque

Commercial

Conseil

CONSEIL CLIENT

Négociation

Conseil commercial

Vente

Analyse financière