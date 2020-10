Morgane BACCI

Depuis 2014, mes activités professionnelles mont amenée à être en contact quotidien avec les entreprises et les professionnels, de divers secteurs (pêche, déchets, industrie). Mon objectif aujourd'hui est d'exercée en tant qu'ingénieure ou coordinatrice HSE, dans une optique de performance accrue de l'organisation, de gestion des risques professionnels, de réduction de l'impact de l'activité sur l'environnement voire de développement d'une démarche RSE.



Polyvalence, transdisciplinarité et la transversalité sont mes crédos, c'est ainsi que j'ai volontairement choisi un parcours aux thématiques, aux structures et aux destinations variées.



Mes expériences professionnelles et mes voyages m'ont permis dacquérir des aptitudes comme : l'esprit d'équipe et d'initiatives, l'autonomie dans la gestion des projets, le dynamisme et aisance de communication. Je sais m'adapter aux diverses situations, professionnelles et culturelles, pour répondre au mieux aux exigences de la mission qui m'est confiée.