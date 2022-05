Morgane BARZAGHI

Actuellement en cours d'études en Licence Pro Activités et Techniques de Communication spécialité Conception et Réalisation de Produits et Services Multimédia ( bac+3) et ayant obtenu un BTS Design Graphique option Print, je suis à la recherche d’un emploi aussi bien dans le milieu du graphisme (Web et/ou Print) que de la communication.

La Licence ATC me permet d’apprendre et d’apprécier le langage C,HTML,CSS ainsi que Wordpress ce qui me rend polyvalente.

Je suis créative, curieuse et passionnée d'images, de photographie, et d'aquarelle.



Voici le lien de mon book en ligne : http://morgannebarzaghi.wix.com/morganebarzaghi







Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

CSS

HTML 5

JavaScript

JQuery

Wordpress

Arts graphiques

Communication