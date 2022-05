Nathan CHARVY

Titulaire d'une Licence Pro Métiers du Web à Blois, et actuellement en Licence Pro Développement Web à Orléans. Ma formation actuelle vise à m'apporter les connaissances qui selon moi me manquaient, comme le Java, les frameworks PHP ou encore les Web services. Je maîtrise également les principaux systèmes d'exploitation (Windows, Linux, Mac OS X) et connait les principes des réseaux informatiques.



Mes compétences :

C/C++

HTML/CSS

PHP/MySQL

JavaScript

Réseaux informatiques

Systèmes d'exploitation

Wordpress

Photoshop

Drupal

JQuery

Silex Framework

Java

REST

Symfony2

C#