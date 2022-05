Morgane BAUD

Après 5 années d'expérience dans le support aux utilisateurs au sein de l'entreprise Maisons Du Monde, je me lance dans un nouveau projet : me former dans le domaine du développement logiciel. Les années passées dans ce service technique m'aura permis d'évoluer sans cesse auprès des utilisateurs et m'a donné, au fil du temps, l'envie d'aborder les incidents d'une façon différente: développer des solutions en amont, en fonction de leurs besoins.



Mes compétences :

Base de données

Linux

Réseau

OpenOffice

Microsoft Windows

Microsoft Office

Développement informatique

OCS

Logiciel libre

DHCP

TCP/IP

SQL

DNS

PHP

CSS 3

HTML 5