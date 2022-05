Morgane BERTHEAUME

Je suis actuellement en recherche active d'un poste d'auxiliaire de puériculture en crèche, micro-crèche, halte garderie, multi-accueil, centre de protection maternel et infantile ou en hôpital (service maternité ou pédiatrie) sur la région de Chambéry.

Étant en fin de formation je serais disponible fin aout, début septembre.



Mes atouts:

★ Autonome

★ Méthodique et organisé

★ Capacité d'adaptation

★ Polyvalent

★ Habitué à travailler au sein d'une équipe



Mes compétences :

Petite enfance

Développement physique, social et affectif

Soins d'hygiéne et de confort

Activités d'éveil et d'apprentissage

Travail d'équipe