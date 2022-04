Celine BERTHEAUME

IDalgo est une agence presse spécialisée dans le sport. iDalgo vous apporte toute l'émotion du sport dans vos supports digitaux avec des données et contenus sportifs complets sur plus de 1000 compétitions par an parmi les plus grands sports.

Nous fournissons des solutions innovantes entièrement personnalisables afin d'offrir à votre audience la meilleure expérience utilisateur et d'engager votre communauté en 21 langues : flux de données, services éditoriaux, widgets, outils éditoriaux social gaming.

Depuis 2005, la plateforme d’iDalgo alimente en contenus et en solutions digitale quotidiennement les medias, les clubs, les fédérations ou encore les grandes marques sponsors du sport.

Plus de 100 clients nous font confiance dont le FC Barcelone, Canal Plus, Orange, Société Générale, Reuter et Aljazeera.

Idalgo c’est une équipe de 35 experts du sport.

Une question, un besoin ? Contactez-nous ! 31 rue Chanzy, 75011 Paris, France +33 (0)1 43 43 25 20 - contact@idalgo.fr



