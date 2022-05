Morgane BETTINI

Ayant choisi de bâtir ma future carrière professionnelle dans le domaine de la communication et du marketing, je poursuis actuellement mes études à l’Ecole Sup de Pub pour y suivre un master 2 en alternance au sein de la régie exclusive du groupe Géant Casino, HighCo Media Cosmos pour 12 mois.



Effectuer des stages dans des multinationales ainsi que dans des agences, m’a apporté une vision différente du Marketing, du management et de l’organisation d’une entreprise.



Mes expériences au sein de petites structures m’ont notamment permis d’avoir des responsabilités et un impact direct sur les actions de l’entreprise.