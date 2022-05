Morgane BOUTERRE

Bonjour,



Actuellement en poste en tant qu’assistante marketing dans le service communication/marketing de la Direction d'Exploitation Communication de la SOCIETE GENERALE, je suis en charge de l'organisation du 13ème FORUM EMPLOI JEUNES (2 octobre 2014).



Un projet universitaire est à la base de THE LITTLE GREEN WAY (http://thelittlegreenway.com/ ). Ce blog a pour but de permettre aux internautes de découvrir facilement le monde de l’écologie et a créé une véritable communauté avec jusqu’à 10 000 visiteurs uniques par mois. Devenue community manager du blog sur les réseaux sociaux et en veille permanente sur le web, je souhaite poursuivre cette passion au profit de ma vie professionnelle.



Prochainement diplômée d'un Master Marketing et Communication au sein de l'Institut d’Administrations des Entreprises de Toulouse, je me permets de vous solliciter pour le poste de chargée de communication digitale



Mes compétences :

Microsoft Access

Community management/ wordpress/ google analytics/

Indesign

Sphinx Software

SPSS

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator