Anne BOUTEYRE

Directrice de projets expérimentée dans plusieurs domaines : Externalisation, Ressources Humaines, Accompagnement du changement, Système d'Information Ressources Humaines (éditeurs de solutions SaaS et ERP et intégrateurs SIRH), AMOA, Organisation, Gestion de la Performance, Système d'Information, Audit Interne, Formation et Contrôle de gestion.

Mes compétences et expérience me permettent de piloter, coordonner et accompagner des projets internationaux et/ou de transformation, et/ou d'optimiser une organisation et la rendre plus performante, de préférence dans une entreprise internationale, avec une présence en France. Je parle anglais couramment et je suis très à l’aise dans les relations internationales.

J'ai l'expérience de fonctions transverses dans des secteurs variés: Industrie, Service Public, Banque, Assurance, Conseil, Edition de logiciels, SSII, Energie, Agro-alimentaire (GE, Danone, Bull, GMF, ADP, AREVA, Coca-Cola Enterprises, RENAISSANCE, Pôle emploi, BNP, POCHET, SEPHORA et DAHER).

Expérience du Siège et sur le terrain en France et en Europe.

Mes compétences :

Formation

Ressources humaines

Gestion des compétences

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Pilotage de projets internationaux

Analyse des besoins fonctionnels

Coordination d'équipes et de projets transverses

Négociation contractuelle

Refonte de processus

Aide au choix de logiciels

Système d'Information Ressources Humaines

Anglais courant

Gestion et direction de projet

Conception et pilotage de recettes

Conduite du changement

Management d'équipes multidisciplinaires

Animation de filière

Relationnel

Contrôle de gestion

Gestion de la performance

Audit interne

Conseil en organisation

Externalisation

SaaS et ERP