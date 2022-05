Morgane BOUVIER

J’intégre l’ISTEC (Ecole Supérieure de Commerce et de Marketing) en Bachelor Business Digital en octobre 2015, je suis à la recherche d’un poste d’Assistante Chef de Projet Digital en contrat de professionnalisation.



Grâce à mes diplômes dans le secteur du web et mes années d’expérience

professionnelle notamment au sein de BPI (Parfums Jean Paul Gaultier notamment) et Karade (Grossiste en accessoire de GSM & Multimédia), j’ai acquis la connaissance des langages de programmation web et la maitrise des outils de création graphique. Cela m’a permis également de renforcer ma créativité au service de marques prestigieuses différentes les unes des autres.



Par ailleurs, j’ai pu développer au cours de mon début de carrière professionnelle un véritable esprit d’équipe, un sens du collectif et des capacités d’adaptation à différentes méthodes de management.



Je serais ravie de rejoindre votre entreprise, de m’impliquer activement à la réussite de vos projets et de mettre à votre service mes compétences, mon savoir-faire et mon dynamisme.



Mes compétences :

Html/css

Javascript

Actionscript

Php/mysql

Illustrator

Photoshop

Indesign CS6

Dreamweaver

Flash

eCommerce

WordPress

Blogging

