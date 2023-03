Khaera BELKADI

Aujourdhui diplômée en tant que développeuse dapplication Full Stack React. Mes expériences dans plusieurs missions et entreprises, répondant aux besoins en réalisant les projets. Seule ou en collaboration, mon parcours me permet de proposer mon expérience.

Je suis ouverte à loccasion de rejoindre en CDI une entreprise avec les compétences de développeuse et mes autres hard skills et soft skills.



Soft skills : Gestion déquipe · Développement de soi · Pensée logique · Communication · Collaboration · Anticipation



Hard skills:

- MERN

- integration web

- Développement web app, mobile

- Cahiers des charges

- Méthodologie Agiles

- Test Technique / fonctionnelle



Design app :

- Conception de lexpérience

- Maquette

- Prototype

- Animation



En design global :

- Logo

- Plaquette Commerciale

- Charte graphique

- Carte de visite

- Réalisation et Montage vidéo