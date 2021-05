Sonia CHALAL

Bonjour !



Webdesigner freelance | Symfony 5 | PHP 7 | C# .NET



Webdesigner en freelance depuis 8 ans et plus de 2 ans en développement C# , .Net



Passionnée de développement Web et de nouvelles technologies, je suis particulièrement intéressée par les Frameworks modernes mettant en avant les bonnes pratiques de code.



J'aime collaborer avec mon équipe pour mener à bien les projets.

J'ai une expérience en télétravail.



Visitez mon site proposant mes nouveaux services : https://soniawebdesigner.fr



CRÉATION DE SITE WEB | INTÉGRATION WEB | IDENTITÉ VISUELLE



Vous avez besoin d'une identité visuelle, logo, déclinaison de votre marque, un site web ou de l'intégration web, je serai à l'écoute de vos projets.



- Framework Symfony 3- 5

- Création ou modification de site internet :

- WordPress

- Joomla

- PrestaShop

- Création de Template : Bootstrap 4 - 5

- Création de logo

- Création d'identité visuelle

- PHP

- Bootstrap 3 - 5

- Framework .NET - C#