Morgane BRETILLOT

Un brin de timidité

Un soupçon de susceptibilité

Un bouquet de dynamisme, un esprit rigoureux et une envie de mobilité

Cest moi, Morgane,

Une étudiante qui a débarqué à lECS Strasbourg en 2012.

Un baccalauréat économique et social en poche,

Une passion pour la musique et la gymnastique,

Rien de plus banal mais détrompez- vous jai pleins de ressources à vous faire découvrir.



Un projet professionnel en tête, je me suis inscrite dans une école de communication dans lesprit de devenir journaliste. Un bilan à la fin de ma première année : une école dans laquelle je me sens comme un poisson dans leau, des métiers qui me font désormais rêver, attaché de presse, chargé de relations publiques pour une marque ou encore chargé de communication interne pour une entreprise. Je ne saurais lequel choisir il me reste plus quà les découvrir. Des stages à effectuer pour trouver ma voie. Jai eu loccasion den pratiquer un dans le service rédaction dune agence de communication. Rédaction darticles pour trois journaux locaux, recherche dinformations et appels téléphoniques ont été mes occupations pendant deux mois et demi. Bilan satisfaisant mais je veux découvrir dautres métiers qui me font rêver. J'ai également eu l'occasion de pratiquer un stage dans une entreprise de mobilier design. J'étais chargée de communication, création et animation de comptes sur les réseaux sociaux, rédaction de contenu pour un site de vente en ligne, lancement du site de vente en ligne et optimisation du référencement naturel et du référencement payant ont été mes occupations pendant quatre mois. Récemment intégrée au Conseil Régional de Franche-Comté pour un stage de quatre mois, j'ai pu rédiger des contenus pour des supports print et web et faire de l'organisation dévénement.

J'ai ensuite été chargée de communication-marketing au sein du Groupe Muller, entreprise de bâtiment pour laquelle j'ai mis en place différentes actions de communication, rédigé du contenu, mis en forme des documents commerciaux. J'ai également participé à la refonte du site internet, gestion de celui-ci et des réseaux sociaux. J'ai mis en place une stratégie de communication interne afin de développer la cohésion sociale au sein de l'entreprise.

Actuellement je suis chargée de communication pour le service culturel de la ville de Morteau. Rédaction et création de supports de communication sont mes principales missions, je travaille aussi beaucoup avec les médias locaux, je m'occupe de la gestion du site internet et des réseaux sociaux. Je suis également en charge de la billetterie, paramétrage en back office et gestion des ventes. Je m'occupe également de la gestion d'un cinéma pour lequel je fais la médiation avec les établissements scolaires, les actions de communication et le développement.



Je suis prête à relever tout les défis que lon me lance, je suis réactive et organisée en cas dimprévus.



Je ne prétends en aucun cas être la meilleure mais simplement dêtre unique.





Mes compétences :

Accueil

Dynamisme

Rigueur

Microsoft Office

Adobe Photoshop