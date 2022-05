Morgane BREUGNOT

Ayant une expérience solide en tant que directrice opérationnelle et chef de produits voyages au sein d’une agence de voyages d’aventure, j’ai décidé de proposer mes services en free-lance aux professionnels du tourisme (voyagistes ou institutions).

Mes champs de compétences et d'intervention sont multiples, je sais m'adapter et je suis quelqu'un de déterminée et de passionnée.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Créativité

Adaptabilité

Stratégie de communication

Marketing stratégique

Conception de produit

Management