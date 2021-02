Pierrick LE HENAFF

LA MISSION DE GO ON ASSURANCES



A l’image de ses clients du secteur du Tourisme, l’équipe GO ON étudie, conçoit et assure la mise en place des projets.



Plusieurs schémas de formations aux produits et aux outils mis à disposition sont proposés aux clients : e-learning, hotlines, terrain, ainsi que de nombreux supports commerciaux d’aides à la vente.



En conclusion, GO ON ASSURANCES apporte une réponse complémentaire sur le marché affinitaire de l’assurance Voyage et sur les risques propres à l’activité des Tours opérateurs et agence de voyage, à savoir : Responsabilité civile professionnelle, Responsabilité des dirigeants, Protections juridique, Dommage aux locaux, Assurance des flottes d’autocar…





Mes compétences :

Assurance

Courtage

Voyage