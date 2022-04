Jean-François LECOMTE

Associé fondateur et gérant de Brésil Aventure, une agence de voyages créée en Sept 2000 pour commercialiser un produit très orignal :

parcourir le littoral du Nordeste Brésilien à bord de buggys (véhicules tout terrain - mécanique Volskswagen - carrosserie fibre décapotable) au cours de circuits itinérants (150 à 250 km par jour) d'une à deux semaines.

Même principe que les circuits en motoneige au Canada mais sous les cocotiers, le long d'un littoral où l'Océan est à 28° 365 jours / an et où la gentillesse légendaire des brésiliens ne gâte rien.

Base à Fortaleza, (2 millions d'habitants), située à 3° latitude Sud, reliée quotidiennement à Paris via Lisbonne (9 hr de vol en tout).

La formule connait un grand succès et un très fort taux de retour des mêmes clients.

Notre propre opération brésilienne est propriétaire de 30 buggys et emploie une douzaine de personnes sur place.

Nous recevons aussi de nombreux groupes pour des opérations de motivation.



Mes compétences :

Brésil

Loisirs

Tourisme

Communication

Marketing

Gestion de projet

Management