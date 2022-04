Jean-François LECOMTE

Intervenant en entreprise, pour les services de pilotage d’arrêts de tranches, je suis régulièrement amené

dans le cadre de prestations, de manager et d’assurer des postes de planificateur de projets d’arrêt,

de coordinateur de travaux dans les bâtiments réacteur, de préparateur méthodes, de chargé d’affaire

ou de surveillant de travaux électrique, mécanique et de robinetterie.

De formation en électrotechnique, et fort de 21 années d’expérience professionnelle,

j’ai acquis un réel savoir-faire, le goût du travail en équipe, même seul et développé une faculté d’adaptation très rapide; une polyvalence certaine dans beaucoup de domaines allant de l’encadrement à la réalisation technique; je dispose également d’une très grande disponibilité géographique