Motivée, forte de proposition, hard-worker, créative, rigoureuse, attentive et disponible.

Voilà, c'est moi, Morgane Brochier.

Polyvalente dans mes expériences, j'ai pu acquérir au fil des années les bons réflexes nécessaires en communication et plus particulièrement en évènementiel.

Mes expériences, au sein d'une agence montréalaise notamment, m'ont permis de développer mes compétences sur tous les postes évènementiels : la production mais aussi la logistique et la création de concepts.

Très à l'écoute des tendances actuelles, je dispose des qualités indispensables au bon déroulement des évènements à savoir la rigueur, la créativité, la méthode et la résistance au stress.

Bilingue français/anglais et ouverte sur le monde et les nouveautés, je suis disponible pour vous rencontrez.





Mes compétences :

Web

Travail en équipe