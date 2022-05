Morgane BRUN

Je suis souriante, motivée et ambitieuse. Je n'aime pas la facilité. Je préfère me mettre à l'épreuve, découvrir et essayer. Lorsqu'on me confie des tâches complexes, je fais mon maximum pour en venir à bout et je ne baisse pas facilement les bras devant les difficultés. Je n'hésite pas non plus à demander de l'aide et des conseils car c'est le meilleur moyen pour avancer.

J'ai comme objectif personnel de maîtriser la langue anglaise et japonaise. Je souhaite donc pour cela passer un an en Angleterre ou aux États-Unis et au Japon afin d'apprendre ces langues mais également la culture de ces pays.



Mes compétences :

Relation client

SQL

Organisation d'évènements

Rédaction de courriers

Office

IEL

GDA