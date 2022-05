Morgane CAILLIÈRE

Après plusieurs expériences réussies dans le domaine des relations presses et de la rédaction de contenus pour la communication commerciale et publicitaire, je me lance sous le statut d’auto entrepreneur, en tant que rédactrice.



Fascinée par le pouvoir des mots et de la rhétorique, c’est avec une certaine jubilation que j’amorce ce tournant dans ma carrière après plusieurs années de bons et loyaux services dans le secteur du paramédical.



Articles, interviews, publi-rédactionnels, communiqués et dossiers de presse, brochures et contenus de plaquettes commerciales, news letters… sont autant de supports dont je maîtrise tant le fond que la forme.



Polyvalente et réactive, je m’adapte à tous les secteurs d’activités.



Mes compétences :

Conception

Rédaction

Newsletter

Cosmétique

Tourisme

Mode