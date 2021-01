Bénédicte PLUMAS

Passionnée par mon métier de designer graphique et illustratrice après 7 ans de Free-lance, je me suis lancée dans une nouvelle aventure, celle de la santé naturelle.



Formée à l'EIBE, je pratique aujourd'hui en cabinet la naturopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie, l'énergétique chinoise, l'auriculothérapie, diverses techniques manuelles et psychocorporelles...



Alliant aujourd'hui deux grandes passions, n'hésitez pas à me contacter pour vos éléments de communication, une séance "Santé Naturelle" ou tout simplement pour échanger!



Designer Graphique : www.kode-b.fr

Santé Naturelle : www.parenthese-naturelle.fr



À bientôt !



Mes compétences :

Illustratrice

Designer graphique

Indesign et Photoshop

Peinture pièces uniques

Charte graphique

Communication

Illustration

Graphisme

Freelance

Site internet

Dynamique

Naturopathie

Troubles fonctionnels

Nursing Touch

Compléments alimentaires

Auriculothérapie

Médecines douces

Techniques manuelles

Phytothérapie

Aromathérapie

Bien être

Formation professionnelle