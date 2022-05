Etudiante en Master 1 Marketing Stratégique et Opérationnel à l’IGR-IAE de Rennes, j’envisage de m’orienter vers le Master 2 spécialité Franchise et Commerce en Réseau. Dans cette perspective, je cherche à développer mon réseau professionnel dans le monde de la franchise et je suis à la recherche d’un stage de 4 mois à partir de Mai 2017 dans le consulting, le développement ou l'animation de réseau pouvant aboutir sur un contrat d'alternance en Septembre 2017.



Mes deux stages dans le monde de la franchise, le premier chez la Chocolaterie Monbana et le second au sein de la Chaire Franchise et Commerce en Réseau, m'ont permis d'acquérir de nombreuses connaissances et compétences sur différents aspects : relation franchiseurs/franchisés, gestion de la relation clientèle au sein des points de vente franchisés, marketing d'un réseau, recrutement des candidats à la franchise... Je serais ravie de pouvoir mettre à profit ces connaissances et compétences tout en pouvant en acquérir de nouvelles au sein d'une entreprise.



Mon goût pour l’international m’a poussé à partir à l’étranger suite à mon DUT. Je suis partie en Australie d’Août 2014 à Mars 2015. J’ai eu la chance, pendant les 6 premiers mois, de suivre une formation d’anglais dans un collège international à Perth. Outre l’amélioration de mon niveau d’anglais elle m’a enrichi culturellement, personnellement et a renforcé ma capacité d’adaptation, mon ouverture d’esprit et mon autonomie.



De nature déterminée, organisée et investie, je mets ces qualités à profit de l'association IGR Diffusion dont je suis la présidente pour cette année universitaire. Notre rôle est de promouvoir l'IGR

-IAE Rennes en interne (via le site web IGR Inside) et en externe (visites d'établissements, présence sur des salons, préparation des candidats au concours d'entrée, organisation de la journée portes-ouvertes).



N'hésitez pas à me contacter par LinkedIn ou par mail : morgane.calabrese@hotmail.fr



Mes compétences :

Marketing

Distribution

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Gestion de projet

Leadership