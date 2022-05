Morgane CHAILLOT

Grâce à mes différentes expériences commerciales, avec une clientèle de particuliers et de professionnels, j'ai appris en réactivité et acquis de nombreuses connaissances dans les domaines de la prospection, de la gestion d'un portefeuille clients ainsi que la négociation.

Aimant les challenges et les responsabilités, je me sens aujourd'hui prête à offrir mes connaissances et mon savoir-faire auprès d'une société qui m'offre la possibilité de m'épanouir dans mon travail.





Mes compétences :

Bureautique

Cosmétologie

E-commerce

Vente B2B

Secrétariat

Négociation commerciale

Techniques de vente