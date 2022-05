Morgane CHATARD

Je suis titulaire d'un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire depuis février 2017. Durant ce doctorat, j'ai pu acquérir de solides compétences en culture cellulaire (culture simple et culture sur insert avec plusieurs type cellulaire), en immunohistochimie, en cell-ELISA, en perméabilité membranaire et technique de transport, en expérimentation petit animal (agrément de niveau I). Ces techniques se rajoutent à celles acquises en master : imagerie PET/SCAN petit animal, test de captation de radiotraceurs, test de viabilité cellulaire, test de cytotoxicité...

Par ailleurs, ma motivation et mon application au sein du laboratoire SNA-EPIS m'ont permise d'acquérir de nouvelles responsabilités. En effet, mon directeur de thèse m'a fait confiance et m'a laissé la responsabilité du nouveau laboratoire de fondamentale : responsabilité des commandes, responsabilité des équipements....

Enfin durant ce doctorat j'ai eu l'opportunité de faire de l'enseignement (contrat de moniteur puis d'ATER) dans le cadre de PACES (première année de médecine), de master recherche (M1 et M2), d'une licence de droit et de l'expérimentation PACES.



Je suis une personne très motivée, qui sait prendre des initiatives, qui s'implique dans son travail et qui n'a pas peur des responsabilités.



Mes compétences :

Motivée

Gestion des stocks

Biologie moléculaire

Biologie cellulaire

Immunofluorescence

Gestion laboratoire

Encadrement de stagiaire

Immunohistochimie

Expérimentation animale

Enseignement universitaire