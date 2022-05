Morgane CLAVERIE-VITON

Le métier de vendeuse implique beaucoup de polyvalence et c'est d'ailleurs ce que j'ai apprécié. J'ai eu l'opportunité de faire des formations accueil et vente très enrichissantes. J'ai également pu évolué dans ce domaine en prenant en charge la gestion du rayon homme avec la mise en place de l'implantation du rayon et des vitrines du magasin, le suivi des indicateurs journaliers, hebdomadaires et mensuels, le tutorat des stagiaires tout en continuant l'accueil des clients et la vente.



J'ai ensuite travaillé au Crédit Mutuel de Bretagne (CMB) en agence où j'ai assuré l'accueil et la logistique dans un premier temps.



Jusqu'au mois d'août 2012, j'étais au centre d'appels de Bretagne à Rennes où j'ai été formée en assurance de biens et de personnes. Le centre d'appels était le relais entre le CMB et Suravenir Assurances et c'est donc la majorité des appels que nous prenions. Notre plateforme traitait la gestion des contrats - souscriptions et avenants, informations sur la vie du contrat et ses garanties, bilans d'assurances -, les sinistres et le service santé étant assurés par Suravenir directement. C'était un poste très enrichissant.



De retour en agence pour du conseil spontané, du phoning, de l'accueil et de la logistique, nouvelle agence, nouvelle expérience avant de reprendre le téléphone pour l'ouverture du centre de relations de Saint-Malo début 2013. La gestion des appels est totalement différente de par leur typologie : appels entrants de sociétaires qui appellent leur agence donc les sujets d'appels sont très variés et concernent aussi bien de l'assurance que de l'épargne, des services ou des crédits.



Depuis décembre 2013, j'ai rejoint la filiale Suravenir Assurances pour approfondir mes connaissances en assurances et dans un rôle de soutien aux agences et aux courtiers - toujours par téléphone - pour la mise en place des contrats, les explications plus techniques et les études de dérogations concernant les risques et le tarif. Une partie plus administrative de ce travail concerne également la gestion des contrats, de la souscription à la résiliation en passant par la conformité des dossiers.



Mes compétences :

Assurances

Banque

Conseil

Informatique

Outils informatique

Polyvalence

Prêt à porter

Vente

Vente conseil