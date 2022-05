Morgane CORDILLOT

Décoratrice étalagiste merchandiser, je suis passionnée des nouvelles tendances en matière de mode et décoration. A l'issue d'une formation de décorateur étalagiste merchandiser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris en 2007, j'ai décidé de créer une société spécialisée en étalagisme et merchandising pour accompagner les marques et points de vente.



Le merchandising visuel n'est pas simplement esthétique, il se révèle être un remarquable outil de promotion des ventes!





Références: La Perla, SAIC Velcorex, Waterman Parker, Trodat, Etam, Lissac, Rétif, Geneviève Lethu, Dr Martens, Coffea, Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris etc...



Mes compétences :

Décorateur

Décoration

Décoratrice

Étalagiste

merchandiser

Merchandising