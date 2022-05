Morgane COUTELLER

Supervision du pôle communication salons d'Ateliers d'Art de France (8 salons/an) et encadrement de 3 personnes.

Mise en place d’une stratégie de communication globale des salons d’Ateliers d’Art de France et veille au bon déploiement de la communication et la promotion en direction des exposants, des visiteurs, des journalistes et prescripteurs des salons suivants :

- REVELATIONS (biennale internationale des métiers d’art et de création – Grand Palais)

- SIPC (Salon International du Patrimoine Culturel)

- SCAA Bordeaux | Paris (Salon des Créateurs et des Ateliers d’Art)

- OB’ART (Salon de l’objet métiers d’art contemporain)

- Présence institutionnelle sur CRAFT à Maison&Objet (salon de la mode maison) 2 sessions/an



Mes compétences :

Sens des responsabilités

Art

Création graphique

Rédactionnel

Chargée de communication

Conduite de projet

Webmaster

Community manager

Facebook

Gestion de site internet

Web 2.0

Culture

Réseaux sociaux