Claire GUILLEMOT

Compétences clés :

*Communication : Pilotage de projets évènementiels d’envergure, management d’équipes transversales

*Marketing : Analyse, réflexion stratégique sur les lancements produits, mise en œuvre opérationnelle, CRM

*Vente : Prospection, Négociation, Suivi clientèle - 2 ans de retail



Diplômée d'école de commerce, j'ai un profil très orienté commerce, avec des expériences à la fois en communication (B to B et B to C, événementiel), et en marketing produit.

J’ai acquis des expériences dans diverses structures - annonceur du CAC 40, agence d’évènementielle de tourisme à dimension familiale, réseau de distribution automobile- et ce, à la fois en France mais aussi à l’étranger (Canada et Mexique).



Recrutée dans le Graduate Program de Renault en avril 2012, j'ai effectué mon premier poste en retail, en tant que Conseillère Commerciale. Cette intégration au sein d'une équipe de vente fut une excellente opportunité de découvrir cet environnement et de développer mon savoir-faire (écoute client, techniques commerciales, négociation) et mon savoir-être.

Les 3 années suivantes au sein de la Direction des Marques du Groupe Renault m'ont permis de développer une expertise évènementielle, grâce au pilotage de projets d'envergure (Assemblée Générale du Groupe, reveal véhicules, essais presse) à la fois produits et corporate.

Je suis actuellement en poste en tant Chef de Produit stratégie de lancement, au sein de la direction marketing monde.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projets marketing

Marketing

Gestion de projet

Project Management Office