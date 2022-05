Morgane DECHIRON

Capitalisant plus d’un an d’expérience professionnelle dans le milieu de l’audiovisuel, je dispose de compétences professionnelles effectives assorties d’une autonomie, d’un pragmatisme et d’une capacité d’adaptation acquis de par la diversité de mes missions. J'ai ainsi eu l'opportunité de travailler au sein de l’INA (Institut National de l'Audiovisuel) où j’ai pu parachever ma formation universitaire en intégrant l'équipe de la direction juridique et en collaborant avec elle sur des missions de tous ordres (suivi et rédaction de contrats, conseil aux opérationnels, veille juridique). Cette expérience a été enrichie par une mission au sein de l'entreprise de production cinématographique FIDELITE FILMS qui m'a notamment permis d'approfondir mes compétences de rédaction et de suivi contractuel dans le domaine audiovisuel. Je suis enfin, en poste au sein du service de clearance de la société I MEDIATE CLEARANCE, seule société gérant exclusivement l'obtention des droits dans le milieu audiovisuel en France. Par ailleurs, je suis apte à assurer la préparation et le suivi des contentieux grâce à une expérience effectuée en cabinet d’avocats qui m’a permis de me familiariser avec la procédure au quotidien.



Les compétences que j’ai acquises permettent ainsi de répondre aux enjeux qui rythment le quotidien d’une structure du milieu audiovisuel telles que les problématiques de négociation et gestion de contrats, de suivi des litiges ou encore de suivi des évolutions du droit positif par le biais de veilles juridiques.



Passionnée par l’audiovisuel j’ai pu participer à la réalisation d’un court métrage, expérience des plus enrichissantes mais surtout déterminante dans le choix de mon parcours professionnel. Motivée, autonome, disponible et forte d’une capacité d’adaptation rapide, je suis à même de mener à bien toute mission d’ordre juridique qui me sera confiée.



Mes compétences :

Droit pénal

Orthographe

Informatique (pack office)

Droit de la propriété intellectuelle

Droit de l'audiovisuel

Procédure civile

Droit des marques

Droit des nouvelles technologies

Droit social

Propriété industrielle

Droit des sociétés

Droit des dessins et modèles