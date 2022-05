Morgane DENONFOUX

Un Master 2 Marketing Direct et Digital à l'IAE de Lille bientôt en poche et deux années d'alternance en tant qu'assistante web marketing au sein d'une start-up e-commerce en pleine évolution m'ont permis d'acquérir un grand nombre de compétence dans le domaine du marketing digital.

De l'analyse marketing à la création en passant par la gestion de catalogues et la mise en ligne de nouveaux produits, j'ai pu mettre en pratique l'ensemble des outils appréhendés au cours de ma formation pour ce poste polyvalent et responsabilisant.



A la recherche d’un poste dans le domaine web marketing, idéalement au poste de chargée de projet numérique, ayant des défis quotidiens à relever, alliant travail en équipe, autonomie et responsabilité.



Mes compétences :

Webmarketing

HTML 5

Marketing direct

Gestion de la relation client

SPSS