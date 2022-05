Communicante expérimentée (+5 ans), je fédère les communautés online et offline. Sensible à la communication interne et aux enjeux de recrutement des départements RH je conçois et déploie les stratégies de marque employeur.

Créative, je suis passionnée par l'innovation, le digital et la gamification.



Mes compétences :

Community management

Réseaux sociaux

Gestion de projet

Marketing

Rédaction

Communication