Morgane DESTRÉE

Diplômée en langues et littérature modernes, je suis Community Manager (animatrice de réseaux sociaux). Je vous propose de donner une existence numérique à votre entreprise en référençant précisément votre activité sur les réseaux sociaux type Facebook, Instagram, LinkedIn,Viadéo, ... par la création d'une page à votre image rendant compte de tous vos services proposés. Je crée une vitrine pour vos clients et leurs réseaux qui soit actuelle et fonctionnelle.

J'anime cette page en créant du contenu, de l'actualité et cela via la publication de photos, de concours, d'évènements... J'assure la vieille concurrentielle et réponds aux messages et commentaires des internautes, de votre communauté de consomateurs

Ce qui me motive, c'est de faire connaitre via un réseau dynamique nos TPE, associations culturelles, touristiques ou autres, en communiquant rapidement et plus simplement pour toucher un public large en offrant un service multilingue (je parle 5 langues).

Je peux vous proposer un audit puis différents packs en fonction de vos besoins.



Mes compétences :

Conception-rédaction

Audit qualité

Rédaction de contenus web

Animation de groupes

Rédaction web

Traduction

