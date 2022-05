Morgane DETCHEVERRY

Dynamique, volontaire, force de proposition, je suis à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles dans le développement durable, les innovations durables, RSE en conseil, animation, accompagnement, gestion de projet.



Profondément convaincue par ce changement de paradigme, j’ai créé une entreprise individuelle « Ecosens Création »

sur l’archipel à Saint-Pierre et Miquelon. Cette initiative m’a permis de développer des outils innovants,

d’expliquer le développement durable en étant plus pédagogue, mais également de persuader et

d’accompagner des entreprises à intégrer les enjeux de la RSE.



J’aime les défis, piloter des projets et mener à bien des missions variées. En mettant en oeuvre mes capacités

de conseillère, d’animatrice et de commerciale, fédératrice et autonome et sachant m’adapter à toutes les

situations, je saurai relever les différents challenges que vous me confierez.



Mes compétences :

Gestion de projet

Document Unique de Prévention des Risques Pro

Système de management de la sécurité / enviro

Gestion des déchets

Agro ecologist

Sécurité au travail

Accident du travail

Développement durable

ISO 26000

économie de la fonctionnalité

PAO

Coordination de projets

Animation

Communication

Événementiel

Project Management

RSE

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Canva

Google Drive

Microsoft Office

Prezi