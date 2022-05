Morgane DEVISE

De plus en plus de gens ont un parcours atypique, et je suis heureuse d'en faire partir.

J'ai toujours été attirée par les sciences depuis le collège et j'ai donc naturellement emprunté la voie du DUT Chimie après l'obtention de mon baccalauréat.

J'ai passé deux années très enrichissantes mais j'ai aussi appris à mieux me connaître et donc décidé de bifurquer vers des études de commerce pour cultiver mon côté relationnel.

Après mon Bachelor, il a fallu s'orienter et décider quel genre de "business" je voulais faire: IT, Nouvelles technologies, Community Manager ... Après maintes lectures de description de chaque master, après réflexion en famille, entre amis, avec moi-même le Master Chargé d'affaires international remplissait de nombreux critères pour satisfaire mes ambitions. Ce master m'a donné l'opportunité de m'ouvrir d'avantages sur le monde et d'apprendre à voyager autrement.

En effet j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un échange universitaire en Thaïlande durant un semestre. Une expérience qui a complètement basculé ma vision de la vie et la vision de moi-même par la même occasion.

Un dernier stage de fin d'études à Bruxelles,où j'ai pu m'épanouir au sein de petite équipe mais avec de grands projets et à la fin pouvoir valider le diplôme tant convoité et me voilà devenu une vraie accro du voyage et des cultures.

Partie un an découvrir, explorer et vivre en Australie, j'y ai développé mon anglais auprès de personnes venant du monde entier. Mais j'y ai aussi développé ma personnalité et affiné mes désirs pour revenir pour forte et heureuse que jamais.

Je suis maintenant prête à me jeter dans "la gueule du loup", mélangeant la fougue de la jeunesse à la rigueur de la chimiste et la curiosité de la voyageuse. Je recherche donc un VIE, la destination m'importe peu, le poste et la mission sont mes critères de sélections.



N'hésitez pas à me contacter si vous recherchez des candidats pour votre entreprise ou bien à faire tourner le message dans votre réseau !



Mes compétences :

Negociation

Sales

Communication

Marketing

Accounting

Microsoft Office

Gestion de projet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Anglais