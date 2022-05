Natolia DESTIVAL

Sensible aux enjeux environnementaux de notre époque, je suis convaincu que la croissance devait être responsable et réfléchie. Ainsi je souhaite vivement le promouvoir et participer à l'évolution développement durable qui est une voie logique.



Je suis aujourd'hui Business Developer pour une start up Cleantech qui fait la promotion des Emplois Verts.

Après obtention d'un Master de Management : Energies renouvelables et éco-innovation à l’Institut Supérieur de Technologie et Management maintenant ESIEE PARIS, école de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, et d’un DUT Génie Thermique et Énergie.



Mes compétences :

Management opérationnel

Ecologie industrielle

Comptabilité

Energies renouvelables

Marketing