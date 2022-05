Morgane DREAN

Depuis Décembre 2013: SPA DESIGN LE ROYAL MONCEAU, hôtel 5*, groupe Raffles Hôtels



Adjointe Chef de Réception

- Veiller au suivi des protocoles LQA

- Recrutement et formation des nouvelles recrues

- Rôle d’accueil, de conseil et de facturation

- Gestion des litiges

- Formations marques Clarins et My Blend by Clarins







Octobre/déc. 2013 W HOTEL, hôtel 5*, groupe Starwood, Le Verbier, Suisse, CDD



PRE-OPENING

Réceptionniste

Training marques Gemmologie et Phyto 5





Juillet 2007/ Juil 2013 HOTEL RITZ PARIS, CDI



Assistante Back-Office du Ritz Health Club (600 membres)

Missions back-office

- Prospection Corporate et fidélisation clientèle

- Gestion de la Caisse et des inventaires

- Gestion fournisseurs

- Participation gestion fournisseurs

Missions opérationnelles

- Accueil et facturation de la clientèle





Mars/Juin 2007 FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE



Trainee/Assistante Chef de publicité

- Prospection clientèle agences médias, annonceurs et fournisseurs lots

- Prospection et gestion du portefeuille partenariats financiers et Dotations lots





Juillet 2006/Mars 2007 FMC (Ford Motor Compagny)



Trainee/Assistante RP





Juillet/Septembre 2003 MAGASINS NICOLAS



Trainee / Stage de Gestion

Gérante d'une succursale de l'enseigne

-Animation commerciale conseil en oenologie et négociation vente auprès des clients

-Gestion logistique (approvisionnements) et comptable du point de vente







FORMATION



2002-2006 Ecole Supérieure de Commerce (ISC, Paris)

Master Professionnel Marketing et Communication (M1 et M2)



2003-2004 International Business & Management Cursus

Cordoba, Argentine



2000-2002 Classe préparatoire littéraire, Hypokhâgne et Khâgne, Lycée de Sèvres



2000 Baccalauréat ES







EXPERIENCE ASSOCIATIVE



2002-2004 ISC Cinéma, première Association Etudiante médiatique de France dont l'objectif est de promouvoir le cinéma français auprès des jeunes en organisant les Nuits du Cinéma en France et à l'étranger.



Missions 2004 : VICE-PRESIDENTE et TRESORIERE -Management de 200 étudiants- (sur les 27 villes de France)

Gestion des comptes de l'Association (2 millions d'euros)

Responsable de la coordination nationales des différentes équipes.



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Hôtellerie

Marketing