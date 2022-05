Morgane DUHAYON

En activité depuis 6 ans à La Redoute j'ai d'abord occupé un poste de Chargée d'Etude en Marketing puis, attirée par le web, je suis devenue e merchandiser sur le site Redoute.fr pour tout le prêt à porter.



j'ai ainsi travaillé sur l'optimisation du site, des outils de ranking, des règles e merch, des stratégies web.



L'international manquant sur ma carte de visite je suis passée Web International Marketing Coordinator - ce que je suis actuellement -



Mes différentes missions tournent autour de l'accroissement de l'activité des marchés homme sport et lingerie dans les différentes filiales de la redoute.

Mise à jour des plans cos, opérations multicanales, kit de communication, brief d'opérations commerciales, suivi et gestion de l'activité à la semaine.



Enfin, toujours en alerte sur ce qu'il se passe sur la toile, je diffuse chaque semaine une webdo comprenant les nouvelles fonctionalités, les animations marquantes et les emailings que nous pourrons retenir à la semaine chez nos principaux concurrents.

Ce document est trés largement diffusé en direction et dans nos filiales.



Mes compétences :

E marketing

E- Marketing

Internet

Marketing

Marketing online

Marketing web

Search

Search Engine Marketing

Web

Analyse Financière

Communication