Morgane DUPRAT

Bonjour,

Actuellement étudiante en master 1 de psychologie à Bordeaux 2, je souhaite effectuer un Master 2 professionnel, et me spécialiser en Neuropsychologie. Je suis à la recherche d'un stage d'observation en neuropsychologie, auprès d'enfants en difficultés scolaires, en centre de rééducation après traumas crâniens ou AVC, ou de personnes âgées en Consultation Mémoire par exemple.



Ce domaine de la psychologie m'intéresse particulièrement de part les différentes problématiques rencontrées, qui emmène les neuropsychologues à travailler auprès d'enfants, d'adultes et de personnes âgées, tout en étant en étroite collaboration avec différents professionnels de la santé.



Je participe à de nombreuses conférences sur des sujets variés (psychologie, biologie, social...) et travaille parfois en tant que bénévole aux Restos du Coeur, ainsi qu'à différentes manifestations sportives.



Je suis titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civique niveau 1), ainsi que du Permis B (je possède une voiture).