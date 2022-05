Morgane DUVALLET

Cheffe de Projet, commerciale BtoB/BtoC, spécialisée en Marketing et Event, mon expatriation au Pérou m'a permis entre autres d'affirmer mon goût pour le challenge et ma capacité d'adaptation.

Dynamique, pro-active et créative, j'aime travailler et évoluer en équipe.

Naturellement curieuse, j'aime apprendre et partager pour avancer et concrétiser mes projets.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Marketing

Mac OS X

Microsoft Office

Conduite de projet

Conseil commercial

Gestion du stress

Gestion de la relation client

Vente B2B et B2C

Négociation commerciale