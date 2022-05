Morgane EYMAUZY

Recherche un contrat de professionnalisation afin de pouvoir débuter en septembre 2016 le BTS communication au Lycée Victor Louis de Talence.

Actuellement en première année de BTS Comptabilité-Gestion, je souhaite vivement me réorienter sachant que le domaine de la communication me correspond pleinement. Dynamique, souriante, très motivée, à l'écoute, aimant le contact humain et étant fortement attirée par la publicité et l'évènementiel, j'aimerai contribuer à la notoriété de l'entreprise dans laquelle je me trouverai par le biais de différents supports de communication, par exemple.

A chaque période de vacance scolaire je travaille dans le secteur de l'animation et j'ai donc l'habitude de travailler en équipe grâce à l'obtention de mon BAFA en 2013.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel