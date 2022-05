Morgane FARIELLO

Diplômée d'un bac littériare avec mention, puis d'un DUT information & communication option Métiers du livre, je souhaitais travailler dans le monde de l'édition. Après 6 mois chez Larousse, je suis entrée dans le groupe Paruvendu, pour commercialiser par téléphone des petites annonces, auprès de particuliers puis ensuite de professionnels. Passionnée par le management et l'envie de partager avec les autres le plaisir de s'épanouir dans sa mission, j'ai eu à coeur d'évoluer vers un poste d'encadrement. J'ai assuré la fonction de directrice d'un call center de 130 collaborateurs, dans sa dimension humaine, managériale et budgetaire. Licenciée économique suite à la liquidation judiciaire de Paruvendu, j'ai intégré récemment une sté spécialisée dans l'importation de pistolets à peinture, notamment dans le secteur automobile, mais aussi agro-alimentaire, produits de luxe, aéronautique et industrie, en qualité de responsable du service commercial. Mon expérience de gestionnaire d('un centre de profit a con vaincu mon directeur général de me nommer au poste de directrice opérationnelle et administrative.



